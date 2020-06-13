شؤون فلسطينية

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا
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خاص دنيا الوطن
حالة من الارتياح، عمت بين طلاب الثانوية العامة، الفرع العلمي، اليوم السبت، حيال تقديمهم لامتحان الرياضيات الورقة الثانية، مؤكدين أن أسالتها من الكتاب المدرسي، وتراعي كافة الفروق الفردية. 

وقارن الطلاب ما بين امتحان اليوم، وامتحان الرياضيات الورقة الأولى، أول أمس، والذي شعروا حيالها بالغضب بسبب صعوبة الامتحان، وعدم كفاية الوقت للإجابة عليه. 

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، قد أكد الخميس، على أن الوزارة، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بما يخدم مصلحة الطلبة، بخصوص امتحان الفيزياء، والجلسة الأولى للرياضيات.

أما بالنسبة للفرع الأدبي، فقد قدم الطلاب اليوم امتحان جغرافيا، وأشاروا إلى أن الامتحان متوسط ما بين السهل والصعب، وفي متناول أغلب الطلاب.

 

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