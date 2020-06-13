بلجيكا تُعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية البلجيكي، فيليب جوفين: إن "التهديدات المتكررة" للولايات المتحدة الأميركية، والعقوبات الأخيرة التي فُرضت على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، تُشكل "قلقاً عميقاً" لبلجيكا.



وأضاف في بيان صحفي صدر عنه ونقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم السبت، "إن دعم بلجيكا للمحكمة، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة لا يتزعزع".



وجاءت تصريحات جوفين، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، قيوداً على التأشيرة، إضافة إلى عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم من خلال أمر دخل حيز التنفيذ، فور توقيعه.



وقال جوفين، "بلجيكا تشير إلى مسؤوليات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة"، وزيارات مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة، تمت في إطار المهام الموكلة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وأضاف الوزير، أن "بلجيكا ستتصل بشركائها دون تأخير، لدراسة العواقب الملموسة لهذه التطورات الجديدة".



يشار إلى أن الولايات المتحدة، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، التي كلفها المجتمع الدولي بمحاكمة الأفراد المتهمين "بارتكاب الجرائم الخطيرة، والتي تهم المجتمع الدولي"، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.