طواقم بلدية الخليل ومديريتا الاقتصاد والصحة تضبط منتجات منتهية الصلاحية

المضبوطات

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رام الله - دنيا الوطن

نفذّت طواقم وحدة الرقابة الصحية، التابعة لبلدية الخليل، جولة تفتيشية للمنشآت التجارية، وذلك بالشراكة مع مديرية الاقصاد الوطني، ومديرية صحة الخليل، حيث ضبطت الطواقم خلال الجولة منتجات منتهية الصلاحية تقدر بـ 400 كغم، ومن ثمّ قامت الطواقم بإتلافها حسب الأصول، وتأتي هذه الجولات ضمن سياسة البلدية الرقابية، التي تستهدف الأسواق والمنشآت التجارية، ومتابعة طرق عرض وتخزين المواد الاستهلاكية، خاصةً الغذائية منها.



وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة والزراعة في بلدية الخليل، الأستاذ نور القواسمي، أنّ البلدية تسعى لتوفير أعلى درجات السلامة العامة للمواطنين، مؤكداً حرص البلدية على متابعة كل المنشآت التجارية ومراقبتها، مهيباً بالمواطنين ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية والاستهلاكية قبل شرائها، مشيراً إلى أهمية إبلاغ الجهات الرسمية عن المحلات التجارية التي تخالف الشروط الصحية والبيئية المتعارف عليها.