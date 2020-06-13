البريم: التطبيع العربي مع إسرائيل أحد أهم بنود (صفقة القرن)

الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة محمد البريم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة، محمد البريم، اليوم السبت، حول مقال سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة لصحيفة (يديعوت) الإسرائيلية: إنها تنم عن عقم فكري وقلب للحقائق الراسخة، لبيع المواقف لاسترضاء الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف البريم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "التطبيع مع العدو الإسرائيلي، خنجر مسموم في خاصرة شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، وهو أحد أهم بنود (صفقة القرن) المشؤومة، التي يروج لها بعض العرب، على أنها فرصة، وأن على الفلسطيني أن يقبل بها".



وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة هذه الصفقة، ولن يستمع بالمطلق لهذيان المطبعين المتآمرين على قضيتنا، وسيواجهها بكل عزيمة وثبات، على حد قوله.



وأشار إلى أن تصريحات العتيبة، حول التعاون المشترك، وتنسيق المواقف مع الاحتلال، تنم عن تبجح واضح، واستهتار بمشاعر شعبنا وأمتنا.



وأكمل: الشعب الفلسطيني، يقود معركة كبيرة، ليس على مستوى مواجهة قرارات الضم ومواجهة (صفقة القرن) فحسب، بل أيضاً في مواجهة هذا التطبيع الخبيث، الذي غزا بعض البلدان العربية.



وأكد أن العدو المشترك للأمة العربية والإسلامية، هو العدو الإسرائيلي، الذي يسرق الأرض، ويدنس المقدسات، ويقتل شعبنا.



وختم: المخطط (الصهيوامريكي) للمنطقة العربية لتسويق التطبيع؛ لن يتحقق، وسيواجهه شعبنا وأحرار أمتنا، بكل ما أوتوا من قوة، ولن يتوانوا عن فضح المطبعين والوقوف في وجه مخططاتهم.