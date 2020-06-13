شؤون فلسطينية

أسرى سجني (مجدو) و (عوفر) مستمرون في خطواتهم التصعيدية

أسرى سجني (مجدو) و (عوفر) مستمرون في خطواتهم التصعيدية
المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن أسرى سجني (عوفر( و(مجدو) مستمرون في خطواتهم التصعيدية، احتجاجاً على رفض إدارة سجون الاحتلال، توفير الملابس للأسرى الجدد.

وأكد عبد ربه وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم السبت، أن الأسرى طالبوا الإدارة بتوفير ملابس للمعتقلين الجدد، خاصة في ظل توقف الزيارات العائلية وزيارات المحامين بسبب فيروس (كورونا)، ما يسبب أزمة في احتياجاتهم الشخصية، لكن الإدارة رفضت هذه المطالب.

وأشار عبد ربه إلى أن الأسرى، أعادوا وجبات الطعام الخميس الماضي، كخطوة احتجاجية، للضغط على الإدارة للسماح بإدخال الملابس.

وعن الأسير المريض معمر الصباح، المعتقل منذ 18 عاماً، قال عبد ربه: إن تحسناً طفيفاً، طرأ على حالته الصحية، بحيث تم وقف تخديره، غير أنه ما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى (سوروكا) العسكري.

ولفت إلى أن الأسير الصباح، عانى من تفاقم في وضعه الصحي الخميس الماضي، ما استدعى نقله الى المستشفى المذكور، وأدخل إلى العناية المركزة، حيث تبين أنه مصاب بالتهاب حاد في الرئتين.

وقال: إن محامي الهيئة، تواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، فيما سيكون هناك تواصل آخر من قبل المحامي لمتابعة حالته الصحية.

يذكر، أن الأسير الصباح (41 عاماً) من مدينة جنين، كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الـ 18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاماً.

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