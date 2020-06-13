شؤون فلسطينية

عريقات يدعو الدول العربية لدعم فلسطين بقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً

عريقات يدعو الدول العربية لدعم فلسطين بقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، أن المواقف الدولية الأخيرة، لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وقرارات المؤتمر الطارئ، لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي، ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي، داعم لقضيتنا.

ودعا عريقات في حديث لـ(صوت فلسطين)، الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين، كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا، مشيراً إلى أن فلسطين، طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي، يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل، حال نفذت خطة الضم، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.

ووصف عريقات، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي، وقال: إن من يستحق الإدانة، هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم، وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية، في إشارة إلى قرار سابق لمحكمة فرنسية، دانت فيه عدداً من أعضاء حركة المقاطعة.

وأشار عريقات، إلى أن الرئيس محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ 24 من الشهر الجاري؛ ليكون على مستوى وزراء الخارجية، وليس المندوبين.

وأوضح عريقات، أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضاً، المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى.

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