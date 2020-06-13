شؤون فلسطينية

المطران حنا: علينا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما فيه منظمة التحرير

المطران حنا: علينا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما فيه منظمة التحرير
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، في حديث إذاعي: إن الفلسطينيين سيواصلون الكفاح والنضال، حتى دحر الاحتلال، ومخطط الضم لن يمر، وما يحتاجه الفلسطينيون في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة هو أن يوحدوا صفوفهم، وان يرتبوا بيتهم الداخلي، وأن يعملوا على إنهاء الانقسامات والتصدعات الداخلية، والتي لا يستفيد منها إلا المتآمرون على قضيتنا الوطنية العادلة.

وأضاف المطران حنا، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، "بوحدتنا نحن قادرون على إفشال كافة المشاريع المشبوهة والمخططات الخبيثة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وذكر: "لذلك وجب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، والتي نعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكنها تحتاج إلى إصلاحات، كي تكون بالفعل، ممثلة لكل الشعب وتطلعاته وطموحه من أجل الحرية". 

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