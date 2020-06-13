وفد من حماس يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية.. وهذه أبرز القضايا التي ناقشوها

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وفد من حركة (حماس)، اليوم السبت، مع رئيس الحكومة اللبنانية، حسان ذياب، في مكتبه بالسراي الحكومي.



وترأس وفد (حماس) ممثلها في لبنان، أحمد عبد الهادي، وحضر اللقاء نائب المسؤول السياسي، جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية، أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية، عبد المجيد العوض.



ونقل الوفد، بحسب بيان لحماس عبر موقعها الرسمي، تحيات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي وقيادة الحركة، لرئيس الوزراء اللبناني، متمنين لبلاده دوام الأمن والاستقرار والازدهار.



وقدم ممثل حماس، شرحًا وافيًا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما مخاطر مشروع الضم، الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه.



وقال: "إن هذا المشروع الخطير، هو ضمن خطة (صفقة القرن) التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، سيواجهه بموقف فلسطيني موحد، تسعى الحركة إلى تكريسه، عبر العمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية، مدعومًا من الشرفاء والمخلصين من أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.



وثمن موقف لبنان، برفض مشروع الضم والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.



وفيما يخص الوضع الفلسطيني في لبنان، أشار ممثل حركة حماس إلى الوضع الاجتماعي الصعب جدًا في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية، مطالبًا بضرورة العمل على إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما حقي العمل والتملك، لكي يتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين العودة، وضرورة استكمال الحوارات اللبنانية الفلسطينية بهذا الخصوص، من النقطة التي توقفت عندها، مع بدء الحراك اللبناني في 17 تشرين الأول/ ديسمبر.



وأكد عبد الهادي على التمسك بوكالة (أونروا) المعنية الأساس بإغاثة شعبنا الفلسطيني، لا سيما في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تتطلب منها العمل على إعداد برنامج طوارئ، يهدف إلى الوقوف إلى جانب شعبنا، والتخفيف من معاناتهم.



كما وضع عبد الهادي، مطلبًا فلسطينيًا، بين يدي رئيس الحكومة اللبنانية، بضرورة شمول قانون العفو للسجناء الفلسطينيين، أسوة باللبنانيين في حال إقراره.



وفيما يعني العمل الفلسطيني المشترك، أكد عبد الهادي على أن الكل الفلسطيني منضوٍ في إطار جامع تحت مسمى هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي المعنية بمقاربة قضايا الفلسطينيين، وتحقيق المصالح الفلسطينية واللبنانية المشتركة.



بدوره، رحب رئيس الحكومة اللبنانية، بالوفد، مثنيًا على الجهود التي تقوم بها حركة (حماس) من أجل المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، ومن أجل التخفيف من معاناتهم، واعدًا بمتابعة كل المطالب، التي تم ذكرها باهتمام كبير.



وأكد وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن من حق الشعب الفلسطيني في لبنان أن يعيش بكرامة.