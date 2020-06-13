رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

طفلة مصابة بالكوليرا - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، رصد أكثر من 137 ألف إصابة بوباء (كوليرا) في اليمن منذ مطلع العام الجاري.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة، ماريكسي ميركادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، تم تسجيل أكثر من 137 ألف حالة إصابة بـ (كوليرا) والإسهال باليمن منذ بداية العام 2020، ونحو ربع هؤلاء من الأطفال دون سن الخامسة".



وأضافت ميركادو: "8.4 مليون يمني، تأثر وصولهم إلى النظافة العامة، بسبب نقص التمويل، تقريباً نصفهم من الأطفال".



وتابعت: "هؤلاء يعتمدون مباشرة على (يونيسف)، وهم من بين اليمنيين الأكثر ضعفاً بسبب الصراع و(كوليرا) والنزوح الداخلي".



وتشهد اليمن، للعام السادس، حرباً عنيفة، أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، وفق تقديرات منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.