الدفاع المدني يتعامل مع 101 حادث حريق وإنقاذ

أفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت مع 101 حادث، منها 90 حريقا، و11 حالة تقديم مساعدة خلال أمس الجمعة.



وأوضح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن أبرز الحالات والحوادث، إخماد 14 حريقا طال 598 شجرة؛ وحرائق أعشاب بـ71 حالة في المحافظات أبرزها: الحي الشمالي من مدينة جنين، وبلدات ميثلون، وصانور بمحافظة جنين، ومدينة طولكرم، وضاحية شويكة، وبلدات دير الغصون، وقفين شمال المحافظة، وبلدات عصيرة الشمالية، وصرة، وبرقة، وبورين، وبيت دجن في محافظة نابلس، وبلدات سنيريا، وجيوس في محافظة قلقيلية، وبلدات تياسير، والفارعة في محافظة طوباس، وحي بطن الهوى في رام الله، وحي البالوع في بيتونيا، وبلدات الظاهرية، والهجرة بضواحي دورا، والسموع، وبيت أولا، وبيت عوا، وحلحول في محافظة الخليل .



وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تعامل أيضا مع حريق مركبة بحالتين في بلدة بيتونيا، واحتراق حفار باقر ومركبة شحن غرب رام الله، ومركبة شحن في حي الجبل بمدينة بيت لحم، إضافة إلى احتراق مخزن في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.



ولفت الدفاع المدني إلى تعامله مع أفاعي بـ7 حالات مختلفة.



رام الله - دنيا الوطن