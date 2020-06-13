مجدلاني: ترامب يُنصِب نفسه كشرطي للعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني: إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية، لفتحها تحقيق ضد جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفي جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان، بمثابة حماية لمجرمي الحرب، وتدخل في عمل المحكمة.



وأوضح مجدلاني أن ترامب، يحاول تنصيب نفسه كشرطي للعالم، ويحاول الخروج من أزماته الداخلية، بهذا القرار.



وأضاف: إدارة ترامب، باتت تشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي، واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتعمل لاستبدال القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، بقرارات الإدارة الامريكية، عبر البلطجة السياسية.



ودعا مجدلاني لحماية محكمة الجنايات الدولية، ورفض هذا القرار، وعدم السماح بأية إجراءات ضدها.