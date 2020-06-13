جامعة النجاح تًُصدر تعليمات مهمة للطلبة حول التعلم الإلكتروني للفصل الصيفي 2019/2020

جامعة النجاح الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جامعة النجاح الوطنية: إنه يبدأ دوام الفصل الصيفي صباح يوم الأحد الموافق 14/6/2020، على أن تعقد المحاضرات في وقتها الأصلي المحدد على (زاجل) وعبر (زووم).



وأكدت الجامعة، أنه للحصول على رابط المحاضرة، يجب على الطلبة الدخول عبر حسابهم على (زاجل) لمساقاتهم المحملة على (موودل)، وستكون المحاضرات المباشرة عبر (زووم)، وستكون المادة التعليمية والمهام عبر (موودل)، لذا يرجى متابعته بشكل يومي.



وأشارت إلى أنه سيتم تحديد ساعات إرشادية للّقاء بمدرس المساق عبر (زووم) وبشكل أسبوعي لعرض أي قضية للنقاش، وسيعلن عنها عبر (زاجل)، كما سيكون التعلم خلال الفصل الصيفي إلكترونياً للمساقات النظرية ووجاهياً في الحرم الجامعي للمساقات العملية والمختبرات، ضمن آلية واضحة وبرنامج محدد مع اتخاذ إجراءات الوقاية بحسب بيان وزارتي التعليم العالي والصحة.



وقالت الجامعة: إنه تم إعفاء الطلبة من رسوم الإنترنت للفصل الصيفي 2019/2020 وسيتم رصد الرسوم في حسابهم، كما سيتم توضيح آلية التقييم للفصل الصيفي للعام 2019/2020 خلال 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان.