شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

رام الله - دنيا الوطنأضيئ برج خليفة في دبي، أعلى مبنى على مستوى العالم، أمس الجمعة، بألوان العلم الوطني الروسي، بمناسبة "يوم روسيا".ونشرت إدارة برج خليفة على حسابها في (تويتر) فيديو المبنى خلال إضاءته بألوان العلم الروسي (الأبيض، ثم الأزرق في الوسط، والأحمر)، وقالت: "نضيء برج خليفة اليوم احتفالا بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسيا يوما مليئا بالسعادة والبهجة".وتحتفل روسيا سنويا بيومها الوطني في 12 يونيو منذ عام 1992، بمناسبة ذكرى إعلان سيادة البلاد بشكل مستقل عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990.