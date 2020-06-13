سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق؛ ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170 وشفاء ثلاث حالات جديدة.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ 170 إصابة، شفي منها 71 وتوفيت ست حالات، بحسب (تسنيم).



وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري، بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها، نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب، يعمل على خط سورية الأردن، وذلك منعاً لانتشار الفيروس، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وسجلت أول إصابة بفيروس (كورونا) في سورية، في الثاني والعشرين من آذار/ مارس/ الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.