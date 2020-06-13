دولي

إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية

إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية
جانب من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، صباح اليوم السبت، عن إخماد الحريق، الذي اندلع أمس على متن غواصة نووية فرنسية راسية في ميناء تولون، المطل على البحر المتوسط.

وكتبت بارلي عبر (تويتر) وفق ما نقلته (روسيا اليوم) : "هذا الليل في الساعة 00.50، تم إخماد الحريق على متن الغواصة بيرل، بعد أكثر من 14 ساعة من عملية مكافحة النيران، شارك فيها حوالي 100 من رجال الإطفاء، إضافة إلى أكثر من 150 شخصاً قدموا لهم المساعدة؛ شكرا لهم"، مضيفة أنها ستتوجه إلى تولون.

وكانت السلطات المحلية، قد أفادت في وقت سابق بوقوع حريق على متن الغواصة "بيرل" من صنف (Rubis)، التي دخلت الخدمة في الاسطول البحري الفرنسي عام 1993.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2020 كانت الغواصة البالغ طولها 74 متراً ترسو في حوض جاف لإصلاح السفن.

وأكدت السلطات، أنه لم يصب أحد بأذى، ولم تكن هناك مواد أو أسلحة نووية على متن الغواصة، التي كانت تخضع لعملية إصلاح.

أخبار ذات صلة

تركيا تُجري مناورات (بحرية- جوية) في المتوسط

تركيا تُجري مناورات (بحرية- جوية) في المتوسط

صحيفة: ميلانيا ترامب حاولت التفاوض على &#34;الترتيبات المالية&#34; للزواج قبل الذهاب للبيت الأبيض

صحيفة: ميلانيا ترامب حاولت التفاوض على "الترتيبات المالية" للزواج قبل الذهاب للبيت الأبيض

إيران ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن أسلحة استُخدمت بهجمات على السعودية

إيران ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن أسلحة استُخدمت بهجمات على السعودية

الدول الأفريقية تدعو الأمم المتحدة إلى نقاش &#34;عاجل&#34; حول العنصرية

الدول الأفريقية تدعو الأمم المتحدة إلى نقاش "عاجل" حول العنصرية

الرئيس ترامب يُدافع عن الشرطة الأمريكية ويُشدد على ضرورة &#34;السيطرة على الشارع&#34;

الرئيس ترامب يُدافع عن الشرطة الأمريكية ويُشدد على ضرورة "السيطرة على الشارع"

العثور على رفات 70 شخصا بحفرة جماعية في بنما

العثور على رفات 70 شخصا بحفرة جماعية في بنما

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارًا من يوم الاثنين

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارًا من يوم الاثنين

فيروس (كورونا)... البرازيل أصبحت البلد الثاني في العالم بعدد الوفيات

فيروس (كورونا)... البرازيل أصبحت البلد الثاني في العالم بعدد الوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟

الحساينة: الراحل &#34;رمضان شلح&#34; كان جسراً بين العروبة والإسلام

الحساينة: الراحل "رمضان شلح" كان جسراً بين العروبة والإسلام

إصابة شابين باعتداء للمستوطنين في جنين

إصابة شابين باعتداء للمستوطنين في جنين

صور: إنقاذ الوسطى يُحرر قطتان علقتا بإسطوانة صرف صحي بأحد المنازل بغزة

صور: إنقاذ الوسطى يُحرر قطتان علقتا بإسطوانة صرف صحي بأحد المنازل بغزة

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

شاهد: مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل

شاهد: مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

منوعات

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

&#34;لازموا منازلكم وسأرقص لكم&#34;.. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

"لازموا منازلكم وسأرقص لكم".. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

عربي

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

الأمم المتّحدة تُحذّر: برامج إغاثة في اليمن مهدّدة بالتوقّف بسبب نقص التمويل

الأمم المتّحدة تُحذّر: برامج إغاثة في اليمن مهدّدة بالتوقّف بسبب نقص التمويل

بغداد وواشنطن تؤكدان الالتزام بتقليص القوات الأمريكية

بغداد وواشنطن تؤكدان الالتزام بتقليص القوات الأمريكية

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو