شؤون فلسطينية

(يديعوت): قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة

(يديعوت): قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إنه "على الرغم من أن تنفيذ خطة الضم، سيكون في الضفة الغربية وغور الأردن، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أكثر قلقًاً من عواقب هذا الضم من جهة قطاع غزة". 

وأضافت الصحيفة وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أنه "في مثل هذه الحالة، ستجد حركتا حماس والجهاد الإسلامي، صعوبة في عدم الرد من القطاع، وافتعال تصعيد أمني، وقد تكون أعمال إطلاق البالونات مقدمة لأسابيع من التوتر". 

وأشارت الصحيفة إلى أن "إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، هو استعراض للقوة والقدرة، بهدف الإشارة لإسرائيل، بعدم الرضا في غزة"، وفق تعبير الصحيفة.

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