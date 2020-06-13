بغداد وواشنطن تؤكدان الالتزام بتقليص القوات الأمريكية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر العراق والولايات المتحدة، بياناً، أكدا فيه التزامهما بتقليص عدد القوات الأمريكية بالعراق، في الوقت الذي بحث فيه المسؤولون العلاقة المستقبلية بين البلدين.



وجاء في بيان أمريكي عراقي مشترك "ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة، تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق، والحوار مع الحكومة العراقية، حول وضع القوات المتبقية".



ومنذ عام 2014، ظلت المهمة الرئيسية للقوات الأمريكية المنتشرة بالعراق، هي دحر تنظيم الدولة.



ويقول المسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة: إن القوات العراقية شبه قادرة الآن على التعامل مع المسلحين بنفسها.



ومن المتوقع، أن يبقى المدربون العسكريون الغربيون بالعراق، وإن كانت مسألة العدد غير واضحة، وللولايات المتحدة حوالي 5000 عسكري بالعراق، ولقوات التحالف الأخرى 2500 عسكري.



وأورد البيان المشترك "أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق".



وقال البيان المشترك "فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق، في ضوء أزمتي جائحة (كورونا) وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية".



وبحثت الولايات المتحدة، تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق.