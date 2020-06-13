دولي

إيران ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن أسلحة استُخدمت بهجمات على السعودية

إيران ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن أسلحة استُخدمت بهجمات على السعودية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت إيران، يوم الجمعة، تقريرا للأمم المتحدة، جاء فيه أن صواريخ (كروز) استُخدمت في هجمات على منشآت نفطية ومطار في السعودية العام الماضي (أصلها إيراني) قائلة: إن التقرير وضع تحت تأثير نفوذ الولايات المتحدة والسعودية.

وفي التقرير، وفق ما نقلته (رويترز)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها، كانت الولايات المتحدة ضبطتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وشباط/ فبارير 2020 (من أصل إيراني) كذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: إن "إيران تنفي ادعاءات الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي يبدو أنها صدرت تحت ضغط سياسي من النظامين الأمريكي والسعودي".

وأضافت: "ومن المثير للاهتمام، أن التقرير يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على مسودة قرار خطير لتمديد حظر الأسلحة على إيران".

ودعت إيران روسيا والصين يوم الأربعاء، إلى التصدي لمسعى أمريكي؛ لتمديد حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومن المقرر، أن ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست عام 2015.

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