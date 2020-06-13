الجبهة الشعبية تُقدم خطتها لمواجهة الضم الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

بادرت الجبهة الشعبية، بتقديم ورقة، تمثّل خطة للمواجهة الوطنية لمخططات (صفقة القرن) ومشروع الضمّ.



وركّز مسؤول الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، وائل الجاغوب، على أنّ المواجهة، تتطلّب جُهدًا يُفترض أن يُبذل على عدة محاور داخلية ووطنية، ومحاور الاشتباك بمستوياتها وساحاتها المتعددة، مع مغادرة مربع "ما باليد حيلة"، وهذه المحاور مجتمعةً تُكون أساسًا جادَا للمرحلة المقبلة ومتطلباتها.



وفصّل الجاغوب، في ورقته، هذه المحاور والمتطلّبات بعدّة نقاط، إذ اشتمل محور متطلبات الإعداد الوطني الداخلي على: ضرورة عقد اجتماع وطني شامل، يضم كل القوى الوازنة لصياغة مشروع مقاومة شامل، والإعداد جديًا وفورًا لعقد مؤتمرات وطنية شعبية، تُحقّق أوسع مشاركة جماهيرية في المواجهة بالقرار وتطبيقه وبالسياسة وممارستها، وإطلاق أوسع حملة توعية وطنية مجتمعية.



وتمتدّ المتطلبات المتعلقة بالمحور الوطني إلى الانتقال إلى الاقتصاد المقاومة فكرًا وممارسة، بالإضافة إلى توزيع دوائر وقياديي (م. ت. ف) وعدم تركّزها بمنقطة جغرافية واحدة، ونقل جزء مهم من دوائرها إلى غزة تحديدًا، في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة بناء المنظمة، وكذلك إعادة الاعتبار للبعد القومي العروبي للقضية الوطنية، كعمق استراتيجي، إلى جانب دعم حركة المقاطعة الدولية.



فيما ركّز الجاغوب، في ورقته، ضمن محور المقاومة الشاملة والاشتباك اليومي على: المبادرة بالاشتباك، وإطلاق كل الطاقات لمواجهة الاحتلال، وإعادة التجارب المقاوِمة، وتوسيع دائرة المقاطعة، وتشكيل لجان عمل وطني، تعمل وفق خطط ورؤية، وإحياء ساحة غزة.