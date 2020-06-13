لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة: إن لبنان، سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية، اعتباراً من أول تموز/ يوليو، لكن بقدرة تشغيل 10% من حركة الملاحة مقارنة بشهر تموز/ يوليو 2019.
وأضاف البيان الذي نقلته (رويترز)، أنه من المقرر استئناف الرحلات الخاصة، اعتباراً من 24 حزيران/ يونيو.
وتابع البيان، أن الركاب سيخضعون لفحوص (كورونا) لدى وصولهم، وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.
قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة: إن لبنان، سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية، اعتباراً من أول تموز/ يوليو، لكن بقدرة تشغيل 10% من حركة الملاحة مقارنة بشهر تموز/ يوليو 2019.
وأضاف البيان الذي نقلته (رويترز)، أنه من المقرر استئناف الرحلات الخاصة، اعتباراً من 24 حزيران/ يونيو.
وتابع البيان، أن الركاب سيخضعون لفحوص (كورونا) لدى وصولهم، وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.
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