لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

مطار رفيق الحريري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة: إن لبنان، سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية، اعتباراً من أول تموز/ يوليو، لكن بقدرة تشغيل 10% من حركة الملاحة مقارنة بشهر تموز/ يوليو 2019.



وأضاف البيان الذي نقلته (رويترز)، أنه من المقرر استئناف الرحلات الخاصة، اعتباراً من 24 حزيران/ يونيو.



وتابع البيان، أن الركاب سيخضعون لفحوص (كورونا) لدى وصولهم، وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.