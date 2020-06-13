شؤون فلسطينية

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم السبت: إن المسيحيين الفلسطينيين، خاصة، والمسيحيون في هذا المشرق العربي بشكل عام، يتعرضون ومنذ سنوات عديدة لمحاولات ومؤامرات وممارسات وسياسات هادفة لاقتلاعهم من انتمائهم الوطني، ومن هويتهم الوطنية، وجذورهم العريقة والعميقة في تربة هذه الأرض المقدسة.

وتساءل المطران حنا، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، من أوجد لنا المنظومة "الداعشية" الإرهابية الدموية، ومن أوجد لنا ما يسمى زوراً وبهتاناً بـ "المسيحية الصهيونية" إنما أحد أهدافه هو تهميش وإضعاف الحضور المسيحي في هذا المشرق، وجعل المسيحيين يشعرون وكأنهم أقلية مستهدفة ومستضعفة ومضطهدة بأوطانهم.

وأضاف: إننا نحذر من خطورة ما يخطط للمسيحيين في هذا المشرق، وفي فلسطين بشكل خاص، فقد ابتدأنا نلحظ خلال السنوات الأخيرة، أن هنالك مجموعات، تدعي أنها آتية للتبشير بالمسيحية، ولكن أهدافها لا علاقة لها بالتبشير، ولا علاقة لها بالمسيحية، بل هدفها هو انتزاع المسيحيين المشرقيين من هويتهم وأصالتهم وجذورهم العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة.

وتابع حنا: هنالك من يدعون التبشير بالمسيحية، ولكنهم في الواقع هم صهاينة بامتياز، وما ينادون به لا علاقة له بالمسيحية لا من قريب ولا من بعيد ، و"الداعشية" وما يسمى "بالمسيحية الصهيونية" إنما هما وجهان لعملة واحدة، هدفها طمس المعالم الثقافية والإنسانية والفكرية والوطنية لمسيحيي هذا المشرق، وخاصة في فلسطين.

وختم المطران حنا، حديثه، بالقول: ندعو أبناءنا لمزيد من الوعي والحرص، فليس كل من حمل الإنجيل بيده، وادعى أنه مبشر بالمسيحية، هو بالفعل كذلك، كما إن وجود المنظومة "الداعشية" إنما يؤثر على المسيحيين، ويبث في نفوسهم الذعر والقلق على مستقبلهم، لا سيما أن "الداعشية" ومن يدعمها ويوجهها، كانت وما زالت سبباً من أسباب تهجير المسيحيين، كما وغيرهم من المواطنين من عدد من بلدان منطقتنا العربية.

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