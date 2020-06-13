شؤون فلسطينية

الصحة: تَسجيل ست إصابات بـ (كورونا) يَرفع الحصيلة بفلسطين إلى 673 حالة

الصحة: تَسجيل ست إصابات بـ (كورونا) يَرفع الحصيلة بفلسطين إلى 673 حالة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بالوزارة، صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقاً، وأربع إصابات في مدينة القدس.

وذكرت، أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب، الذي أعلن عنه سابقاً من منطقة الكوم جنوب غرب الخليل، وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفعت إلى 98 حالة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأدخلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 253 حالة جديدة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ عدد الموجودين الفعليين في الحجر المنزلي حالياً 1831 مواطناً ومواطنة.


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