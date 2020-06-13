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الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو

الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الخطوط الجوية القطرية، يوم الجمعة: إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسطنبول كبرى مدن تركيا، اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو الجاري.

في سياق منفصل، تستعد وزارة الطيران المدني؛ لإطلاق رحلات استثنائية بدءاً من اليوم السبت من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة لإعادة المصريين العالقين في قطر بحسب (سكاي نيوز عربية)، ومن المقرر، أن يضم الجسر الجوي 18 رحلة طيران لإعادة نحو  3 آلاف مصري من العالقين بدوله قطر.

وسيتم نقل المصريين من الدوحة عبر إحدى شركات الطيران إلى مسقط، لإنهاء إجراءات سفرهم من هناك إلى القاهرة.

وكان وزير الطيران المصري، قد أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين بمطارات المدن السياحية جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، باعتبارها المحافظات الأقل إصابة بفيروس (كورونا).

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