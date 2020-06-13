عربي

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم تُسفر عن اتفاق

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم تُسفر عن اتفاق
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
لم ينبثق أي اتفاق عن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وقد انطلقت هذه المفاوضات، الثلاثاء، بين وزراء الري للدول الثلاث، وقد أبدت كل من القاهرة والخرطوم، تحفظها على ورقة تقدمت بها إثيوبيا، وتضمنت رؤيتها المتعلقة بملء سد النهضة وتشغيله، وقالتا إن هذه الورقة تشكل "تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث".

ولم تخف مصر الخميس، تحفظها على ورقة تقدمت بها إثيوبيا، تضمنت رؤيتها المتعلقة بملء سد النهضة وتشغيله، وذلك خلال اليوم الثالث من المفاوضات، بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك وفق تقرير لـ (فرانس 24).

وقال بيان نشره المتحدث باسم وزارة الري المصرية عبر (فيسبوك): "أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية، لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة، والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

وشددت مصر على ضرورة أن "تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف، قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها".

وبمبادرة من السودان، كان وزراء الري في الدول الثلاث قد استأنفوا الثلاثاء مفاوضاتهم حول السد، بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر.

وفي 12 أيار/ مايو، رفض السودان ومصر مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، حيث تخشى البلدان أن يحتجز الخزان الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب إمدادات المياه الأساسية السنوية لنهر النيل.

وكان قادة الدول الثلاث، قد وقعوا في آذار/ مارس 2015 اتفاق مبادئ، يلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

وتريد مصر من إثيوبيا، أن تصادق على مسودة اتفاق، انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأمريكية، التي تدخلت بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

لكن إثيوبيا، تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات، ونفت التوصل لأي اتفاق.

أخبار ذات صلة

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو

الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو

تونس: إلغاء الحجر الإجباري للعائدين للبلاد

تونس: إلغاء الحجر الإجباري للعائدين للبلاد

لبنان: 49 جريحاً حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في طرابلس

لبنان: 49 جريحاً حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في طرابلس

الحكومة الإسرائيلية تُصادق غداً على إنشاء مستوطنة (دونالد ترامب) في الجولان

الحكومة الإسرائيلية تُصادق غداً على إنشاء مستوطنة (دونالد ترامب) في الجولان

الإمارات تُعلّق على مقال سفيرها بواشنطن في صحيفة إسرائيلية

الإمارات تُعلّق على مقال سفيرها بواشنطن في صحيفة إسرائيلية

إسرائيل ترد على مقال السفير الإماراتي بواشنطن في صحيفة (يديعوت)

إسرائيل ترد على مقال السفير الإماراتي بواشنطن في صحيفة (يديعوت)

الحكومة المصرية تُوضح حقيقة بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

الحكومة المصرية تُوضح حقيقة بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟

المطران حنا: من أوجد لنا المنظومة الداعشية الإرهابية والمسيحية الصهيونية؟

الحساينة: الراحل &#34;رمضان شلح&#34; كان جسراً بين العروبة والإسلام

الحساينة: الراحل "رمضان شلح" كان جسراً بين العروبة والإسلام

إصابة شابين باعتداء للمستوطنين في جنين

إصابة شابين باعتداء للمستوطنين في جنين

صور: إنقاذ الوسطى يحرر قطتان علقتا بإسطوانة صرف صحي بأحد المنازل بغزة

صور: إنقاذ الوسطى يحرر قطتان علقتا بإسطوانة صرف صحي بأحد المنازل بغزة

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

&#34;لازموا منازلكم وسأرقص لكم&#34;.. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

"لازموا منازلكم وسأرقص لكم".. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

عربي

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

لبنان يُعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من أول يوليو

الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو

الخطوط القطرية تُعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول في 13 يونيو

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم تُسفر عن اتفاق

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم تُسفر عن اتفاق

تونس: إلغاء الحجر الإجباري للعائدين للبلاد

تونس: إلغاء الحجر الإجباري للعائدين للبلاد