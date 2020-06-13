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دولي

الرئيس ترامب يُدافع عن الشرطة الأمريكية ويُشدد على ضرورة "السيطرة على الشارع"

الرئيس ترامب يُدافع عن الشرطة الأمريكية ويُشدد على ضرورة "السيطرة على الشارع"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قوات حفظ النظام في الولايات المتحدة، بعد يومين من تشييع جنازة الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، الذي مات اختناقاً في 25 مايو/أيار، في مينيابوليس، متجنباً الحديث مرة أخرى عن الجدل حول قضية العنصرية، وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة.

وبحسب (فرانس 24) فقد دافع الرئيس ترامب، الخميس في دالاس، عن قوات حفظ النظام، وتجنب الحديث مرة أخرى عن الجدل حول قضية العنصرية وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة.

وخلال زيارة إلى المدينة الواقعة بولاية تكساس، تحدث ترامب عن مرسوم، يجري إعداده "لتشجيع" رجال الشرطة على العمل بأكبر قدر من المهنية، لكنه دافع خصوصاً عن هؤلاء، مؤكداً ضرورة امتلاك شرطة "أقوى".

وقال: إن "هناك دائماً نماذج سيئة في كل مكان، وأستطيع أن أقول لكم هؤلاء، ليسوا كثراً في الشرطة"، مردداً عبارته المثيرة للجدل عن ضرورة "السيطرة على الشوارع"، وقال "نسيطر على الشوارع برأفة".

وحذر من التعميم الاعتباطي، وقال "يجب أن نعمل معا لمكافحة التعصب والأحكام المسبقة في كل مكان، لكننا لن نحقق تقدماً، ولن نضمد جراحناً بوصف ملايين الأمريكيين بشكل اعتباطي بالعنصريين والمتعصبين".

وتضج واشنطن منذ أيام، بمعلومات عن مبادرة رئاسية قوية مثل خطاب رسمي للتطرق إلى مسألة التمييز العرقي في أكبر قوة في العالم، لكن رجل الأعمال السابق، لم يأت على ذكر أي إشارة في هذا الاتجاه حتى الآن.

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