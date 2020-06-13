إصابة شابين باعتداء للمستوطنين في جنين

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الجمعة، بالضرب على شابين من بلدة جبع جنوب جنين، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح.



وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين، اعتدوا على الشابين ناظم خليلية، وعلي أحمد أبو عون، بالعصي والقضبان المعدنية، أثناء عودتهما إلى بلدتهما، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، حيث تم نقلهما إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.



وتلتهم المستوطنات، أكثر من 3.623 كم مربع من أراضي محافظة جنين، كما تبلغ المساحات التي يعزلها جدار الفصل العنصري 35 كم مربع.