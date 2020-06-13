صور: إنقاذ الوسطى يحرر قطتان علقتا بإسطوانة صرف صحي بأحد المنازل بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نجح طاقم الإنقاذ بالمحافظة الوسطى في إنقاذ حياة قطتين علقتا داخل إسطوانة صرف صحي بعد أن دخلتا من فوهتها العلوية واستقرتا في قاعها المحاط بجدران الدرج في أحد المنازل بمنطقة دير البلح.
وهرع طاقم الإنقاذ فور تلقيه إشارة بوجود صوت قطط داخل إسطوانة صرف صحي في أحد المنازل، وفور وصولها تمكنت من تحديد مكانها، وإزالة الإسمنت من الجدار حتى تم الوصول إليهما وتحريرهما بسلام.
نجح طاقم الإنقاذ بالمحافظة الوسطى في إنقاذ حياة قطتين علقتا داخل إسطوانة صرف صحي بعد أن دخلتا من فوهتها العلوية واستقرتا في قاعها المحاط بجدران الدرج في أحد المنازل بمنطقة دير البلح.
وهرع طاقم الإنقاذ فور تلقيه إشارة بوجود صوت قطط داخل إسطوانة صرف صحي في أحد المنازل، وفور وصولها تمكنت من تحديد مكانها، وإزالة الإسمنت من الجدار حتى تم الوصول إليهما وتحريرهما بسلام.
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