استطلاع: 51٪ من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق الضم بالضفة الغربية والأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

كشف استطلاع للرأي العام، أجراه معهد أبحاث (مأجار موحوت)، أن 51٪ من الجمهور، يؤيدون ضم أجزاء من الأغوار والضفة الغربية.



ووجد الاستطلاع، الذي أجري بأسلوب منتدى الإنترنت، بين 503 إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، أن 25٪ من العينة عارضوا تطبيق السيادة، و24٪ قالوا إنهم لا يعرفون، وبين الذين أعربوا عن رأيهم، هناك 67٪ يؤيدون الضم مقابل 33٪ يعارضونه.



كما وجد الاستطلاع أن 28٪ من المستطلعين لا يخشون حدوث موجات من العنف أو الانتفاضة من جانب الفلسطينيين بعد تطبيق السيادة، و28٪ يخشون حدوثها "نوعا ما"، و32٪ يخشون أو يخافون بشدة، و12٪ يقولون إنهم لا يعرفون، ومن بين أصحاب الرأي، أعرب 68٪ عن تخوفهم إلى حد ما وأكثر، ولم يعرب 23٪ عن أي تخوف.