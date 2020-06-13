لجنة طوارئ القدس تُعلن عن أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد عضو لجنة طوارئ القدس، منير الغول، صباح اليوم السبت، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القدس.



وأوضح الغول، في تصريحٍ لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الإصابات الجديدة، توزعت بواقع إصابتين في حي بيت حنينا، وإصابة في رأس العامود، ورابعة في حي شعفاط.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت، مساء أمس، أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 669 إصابة، منها 95 حالة نشطة، في حين بلغ عدد حالات التعافي 569 حالة، والوفيّات 5 حالات.