دولي

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارًا من يوم الاثنين

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارًا من يوم الاثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين، الجمعة، أن فرنسا سترفع في 15 حزيران/ يونيو الجاري، القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان الذي نقلته (روسيا اليوم): " في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا، ووفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية، فإن فرنسا سترفع يوم 15 حزيران/ يونيو كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد-19".

وأضاف البيان، أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضاً من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان، سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود.

وأوضح البيان، أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول، ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

أخبار ذات صلة

فيروس (كورونا)... البرازيل أصبحت البلد الثاني في العالم بعدد الوفيات

فيروس (كورونا)... البرازيل أصبحت البلد الثاني في العالم بعدد الوفيات

بعد هجوم جديد لـ (كورونا).. الحجر الصحي يعود للصين مجدداً ً

بعد هجوم جديد لـ (كورونا).. الحجر الصحي يعود للصين مجدداً ً

البنتاغون يُؤجل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للتجسس

البنتاغون يُؤجل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للتجسس

الرئاسة الفرنسية تكشف حقيقة استقالة إيمانويل ماكرون من منصبه

الرئاسة الفرنسية تكشف حقيقة استقالة إيمانويل ماكرون من منصبه

الصحة العالمية تُحدد ثلاث بؤر لتفشي فيروس (كورونا) في أفريقيا

الصحة العالمية تُحدد ثلاث بؤر لتفشي فيروس (كورونا) في أفريقيا

الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤوليها

الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤوليها

ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

فنلندا تُدين خطة الضم الإسرائيلية

فنلندا تُدين خطة الضم الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

شاهد: نيران هائلة تُحاصر معسكراً لجيش الاحتلال بقرية العيساوية بالقدس

شاهد: نيران هائلة تُحاصر معسكراً لجيش الاحتلال بقرية العيساوية بالقدس

الخارجية الفلسطينية تُعلق على تهديدات ترامب للجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية تُعلق على تهديدات ترامب للجنائية الدولية

الداخلية الفلسطينية: أوقفنا إرسال سجلات المواليد لإسرائيل ونعمل مع جهات دولية لإصدار جوازات السفر

الداخلية الفلسطينية: أوقفنا إرسال سجلات المواليد لإسرائيل ونعمل مع جهات دولية لإصدار جوازات السفر

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منوعات

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

&#34;لازموا منازلكم وسأرقص لكم&#34;.. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

"لازموا منازلكم وسأرقص لكم".. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

عربي

الإمارات تُعلّق على مقال سفيرها بواشنطن في صحيفة إسرائيلية

الإمارات تُعلّق على مقال سفيرها بواشنطن في صحيفة إسرائيلية

إسرائيل ترد على مقال السفير الإماراتي بواشنطن في صحيفة (يديعوت)

إسرائيل ترد على مقال السفير الإماراتي بواشنطن في صحيفة (يديعوت)

الحكومة المصرية تُوضح حقيقة بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

الحكومة المصرية تُوضح حقيقة بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

هل قررت السعودية إلغاء موسم الحج للعام الجاري؟

هل قررت السعودية إلغاء موسم الحج للعام الجاري؟