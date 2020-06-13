لبنان: 49 جريحاً حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في طرابلس





ورشق متظاهرون في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، شمالي البلد، الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.



وأظهرت الليرة اللبنانية، التي خسرت 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بعض التماسك يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة قراراً بضخ دولارات في الأسواق يوم الاثنين المقبل.



كما قررت الحكومة، اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف، ومهربي العملة، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية؛ لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.



وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية في لبنان، بسبب انتشار وباء (كورونا).



وخرجت حشود من المحتجين في شتى مدن لبنان، يوم الخميس، حيث قطعوا طرقاً رئيسية باستخدام إطارات مشتعلة.



كما أُلقيت قنابل حارقة على مصارف، يرى كثير من اللبنانيين، أنها السبب في الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدهم.









رام الله - دنيا الوطنأفادت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" في لبنان، بأن الحصيلة النهائية للاشتباك الذي حصل ليلاً بين الجيش اللبناني، ومتظاهرين في مدينة طرابلس، أكثر من 49 جريحاً.وأشارت غرفة عمليات الجهاز في بيان نقلته (لبنان 24) إلى أنّه "وقع اشتباك بين الجيش ومتظاهرين في ساحة النور ومحيطها في طرابلس، ممّا أدّى إلى إصابة أكثر من 49 شخصاً بينهم 6 عسكريين بحالات اختناق، وجروح ورضوض عديدة، حيث عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم جميعاً ميدانياً".وقد اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في لبنان لليلة الثانية على التوالي، وسط مظاهرات احتجاج على أزمة اقتصادية طاحنة، شهدت انهيار العملة المحلية.