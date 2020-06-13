شؤون فلسطينية

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل

مستوطنون ينفذون أعمال عربدة بحق المواطنين في الخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذ مستوطنون إسرائيليون، أعمال عربدة واعتداءات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، الليلة الماضية، وفجر اليوم السبت، طالت مواطنين وممتلكاتهم.

وتعرضت منازل المواطنين وممتلكاتهم لاعتداءات من المستوطنين في منطقة وادي الحصين في مدينة الخليل.

 وقال المواطن عبد الكريم الجعبري: إن المستوطنون، هاجموا منزله بالحجارة، وقاموا بتكسير زجاج ست مركبات، رغم أنه لا يبعد سوى عدة أمتار فقط، عن مركز لقوات الاحتلال في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي (كريات أربع) و(جفعات هافوت).

وأضاف الجعبري، أن المستوطنين، يسعون لطرد عائلته من منزلها، وأرضها من أجل توسيع مستوطنة (كريات أربع) وإيصالها بمستوطنة (جفعات هافوت)، بهدف السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي وتهويده بالكامل.

من جانبه، طالب عيسى عمرو، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان المؤسسات الرسمية والشعبية، بدعم صمود عائلة الجعبري، وجميع العائلات التي يعتدي عليها المستوطنون، والتواجد باستمرار في هذه المناطق المهددة بالمصادرة والتهجير.

وطالب عمرو، بضرورة تفعيل لجان الحراسة في الخليل، من أجل منع اعتداءات المستوطنون، التي تتصاعد في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة.

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