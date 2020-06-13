الحكومة الإسرائيلية تُصادق غداً على إنشاء مستوطنة (دونالد ترامب) في الجولان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية، تصادق غداً الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل.



وكشف الموقع الإسرائيلي، أن المستوطنة الجديدة، تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عام على قرار الحكومة إنشائها، وذلك تكريماً له على اعترافه بما سُمي "السيادة الإسرائيليّة على الجولان" المحتل منذ العام 1967 ومواقفه الداعمة للاحتلال، بما فيها اعترافه بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".