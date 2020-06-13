فيروس (كورونا)... البرازيل أصبحت البلد الثاني في العالم بعدد الوفيات



ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من 365 ألف مصاب بالفيروس، تعافوا من المرض.



رام الله - دنيا الوطنتجاوز عدد الوفيات بـ (كورونا) في البرازيل نظيره في بريطانيا؛ ليصبح الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لأرقام وزارة الصحة البرازيلية.وذكرت الوزارة، وفق ما نقلته (لبنان 24)، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) وصل إلى 828810 حالات، بعد تسجيل 25982 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، و909 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي الضحايا إلى 41828.