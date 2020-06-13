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البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

البرغوثي: نُرحب بدعوة حزب اليسار الألماني لحكومته بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل
مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، باستجابة حزب اليسار الألماني، للمطالب الفلسطينية الموجهة للأحزاب الديمقراطية في العالم، وبقراره
 الواضح بإدانة مخطط حكومة نتنياهو- غانتس اليمينية الإسرائيلية المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد البرغوثي على أهمية ما ورد في بيان الحزب الألماني من دعوة الحكومة الألمانية، إلى القيام بواجبها كعضو في مجلس الأمن، ورئيس مقبل للاتحاد الأوروبي، بإدانة ورفض خطة الضم الإسرائيلية، والعمل حال حدوثها على وقف اتفاقية التعاون الأوروبية- الإسرائيلية وعلى إيقاف كل أشكال التعاون العسكري الألماني مع إسرائيل، بما في ذلك، وقف كل أشكال تصدير الأسلحة إلى المنطقة.

وقال البرغوثي: إن دعوتنا إلى فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل، تجد صدى مهماً، وخاصة في ضوء إدراك الكثيرين في العالم لخطورة ما تقوم به حكومة إسرائيل من تدمير لحق الفلسطينيين في الحرية والإستقلال، ومن تكريس لنظام (أبرتهايد) وتمييز عنصري، في وقت يكافح فيه العالم وباء (كورونا) و وباء العنصرية.

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