حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

بأن عدم

المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.

وأضافت: كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.





وختمت: في حال وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



رام الله - دنيا الوطنأشارت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إلى وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.وطالبت المرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرتالالتزام بالسرعة