الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، وحاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغداً الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



فيما يكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.