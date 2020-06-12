شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تُعلق على تهديدات ترامب للجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية تُعلق على تهديدات ترامب للجنائية الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأمريكية، أمس، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة. 

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الخارجية على ان هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل. 

واعتبرت أن من غير المقبول ان تأتي هكذا تهديدات واجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار ان مجلس الامن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم.

وشددت الوزارة على انها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه. 

ودعت الخارجية الى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الادارة الامريكية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها.

وعبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن ان حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول أطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم.

وقالت : "ان اعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة او من غيرها، يجب الا تأثر او تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها".

أخبار ذات صلة

شاهد: نيران هائلة تُحاصر معسكر لجيش الاحتلال بقرية العيساوية بالقدس

شاهد: نيران هائلة تُحاصر معسكر لجيش الاحتلال بقرية العيساوية بالقدس

الداخلية الفلسطينية: أوقفنا إرسال سجلات المواليد لإسرائيل ونعمل مع جهات دولية لإصدار جوازات السفر

الداخلية الفلسطينية: أوقفنا إرسال سجلات المواليد لإسرائيل ونعمل مع جهات دولية لإصدار جوازات السفر

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية

وفاة سيدة ثمانينية متأثرة بجراحها في حادث سير في جنين

وفاة سيدة ثمانينية متأثرة بجراحها في حادث سير في جنين

مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية &#34;شراكة شبابية إبداعية&#34;

مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية "شراكة شبابية إبداعية"

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد

الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد

شاهد: وزارة المالية تُصدر تصريحاً بشأن الإيرادات والعجز المالي عن الشهر الماضي

شاهد: وزارة المالية تُصدر تصريحاً بشأن الإيرادات والعجز المالي عن الشهر الماضي

الأوقاف تصدر بيانًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد في خانيونس

الأوقاف تصدر بيانًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد في خانيونس

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

منوعات

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في &#34;استديو الفن&#34; قبل 28 عاماً

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في "استديو الفن" قبل 28 عاماً

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على &#34;تيك توك&#34;

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على "تيك توك"

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

عربي

جعجع للبنانيين: طالما حزب الله وجبران باسيل في السلطة تحضروا لخبر سيء

جعجع للبنانيين: طالما حزب الله وجبران باسيل في السلطة تحضروا لخبر سيء

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

&#34;احتجاجات الليرة&#34; تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

"احتجاجات الليرة" تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة