شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية

أول تعليق من حماس على مقال السفير الإماراتي بصحيفة إسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن محاولات سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة للبحث عن مشتركات بين دولته مع إسرائيل، هي استجداء للتطبيع معه، عدا عما تؤشر عليه هذه المحاولات من قلة إدراك لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية التوسعية.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من المستنكر والمؤسف تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية".

وتابع: "وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة "ستحرك المتطرفين" ، هو إتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني ، وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة".

وأكمل: "تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا "حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض" يعكس استهتاره بمشاعر كل أبناء شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة".

واستكمل: "على كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته".

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