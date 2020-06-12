عربي

أول رد إسرائيلي على مقال السفير الإماراتي بصحيفة "يديعوت"

أول رد إسرائيلي على مقال السفير الإماراتي بصحيفة "يديعوت"
يوسف العتيبة
رام الله - دنيا الوطن
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي، ليور حياة، على مقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قائلاً، إن السلام فرصة عظيمة للشرق الأوسط بأكمله.

وقال حياة، وفق (I24NEWS) الإسرائيلي: "تواصل إسرائيل التواصل مع جميع جيرانها منذ إنشائها، السلام فرصة عظيمة للشرق الأوسط بأكمله وإمكانات هائلة لنا جميعاً، إن خطة السلام الأميركية هي نقطة انطلاق حقيقية للتقدم نحو تلك الرؤية معا"، وفق تعبيره.

وكان العتيبة، قال في المقال، إن "إسرائيل لا يمكن أن تتوقع تطبيع العلاقات مع العالم العربي إن هي ضمت أراضي في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة استيلاء غير مشروع على أراض يسعى الفلسطينيون لأن تكون داخل دولتهم المستقبلية.

وتابع: "الضم سيقلب فورا بالقطع كل المطامح الإسرائيلية لعلاقات أمنية واقتصادية وثقافية أفضل مع العالم العربي ومع دولة الإمارات العربية المتحدة". 

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