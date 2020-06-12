وفاة سيدة ثمانينية متأثرة بجراحها في حادث سير في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت مواطنة تبلغ من العمر 85 عاما من مدينة جنين متأثرة باصابتها إثر حادث سير دهس تعرضت له قبل يومين في المدينة .



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، الجمعة، أن الاطباء في مشفى جنين الحكومي اعلنوا وفاة السيدة مساء اليوم.



وأضاف أن خبراء حوادث السير كانوا قد فتحوا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وتم توقيف السائق لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.