شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية "شراكة شبابية إبداعية"

مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية "شراكة شبابية إبداعية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مكافحة الفساد قطاع الشباب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفئاته للمشاركة في المسابقة الشبابية "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي تنظمها الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.

وأعلنت الهيئة عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى نهاية شهر حزيران الحالي، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث يتاح لجميع الفئات الشبابية المشاركة في هذه المسابقة وإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال (أ) انتاج الفيديو، و(ب) انتاج الأنيميشن، و(ج) تصميم المطبوعات (بوستر/انفوجرافيك) التي تساهم في مكافحة الفساد.

وتقبل الهيئة الأعمال الفردية أو الجماعية من الأفراد فقط، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

أخبار ذات صلة

وفاة سيدة ثمانينية متأثرة بجراحها في حادث سير في جنين

وفاة سيدة ثمانينية متأثرة بجراحها في حادث سير في جنين

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الخارجية: 130 حالة وفاة و1964 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لطفلين

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لطفلين

قيادي بالجهاد يوجه رسالة للسفير الإماراتي بواشنطن ويطالبه بوقف &#34;استجداء التطبيع&#34;

قيادي بالجهاد يوجه رسالة للسفير الإماراتي بواشنطن ويطالبه بوقف "استجداء التطبيع"

الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد

الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد

شاهد: وزارة المالية تُصدر تصريحاً بشأن الإيرادات والعجز المالي عن الشهر الماضي

شاهد: وزارة المالية تُصدر تصريحاً بشأن الإيرادات والعجز المالي عن الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

الأوقاف تصدر بيانًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد في خانيونس

الأوقاف تصدر بيانًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد في خانيونس

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بمسيرة الزبيدات الرافضة لمشروع الضم

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بمسيرة الزبيدات الرافضة لمشروع الضم

إصابة صحفيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة صحفيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في &#34;استديو الفن&#34; قبل 28 عاماً

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في "استديو الفن" قبل 28 عاماً

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على &#34;تيك توك&#34;

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على "تيك توك"

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

عربي

جعجع للبنانيين: طالما حزب الله وجبران باسيل في السلطة تحضروا لخبر سيء

جعجع للبنانيين: طالما حزب الله وجبران باسيل في السلطة تحضروا لخبر سيء

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

&#34;احتجاجات الليرة&#34; تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

"احتجاجات الليرة" تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة