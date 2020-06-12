شؤون فلسطينية

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، للأسبوع الثاني، بعد إعادة فتحه ضمن تدابير مواجهة "كورونا".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، في بيان مقتضب، إن "40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى".

وحث خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ يوسف أبوسنينه، في خطة الجمعة، "على الرباط وشد الرحال لرحاب المسجد الاقصى المبارك، للصلاة والعبادة في رحابه الطاهرة".

وأكد على أهمية التعلم ورعاية الأخلاق، مستعرضا انتشار الفساد في البر والبحر، داعيا المسلم إلى التحلي بالعفة والامانة، والابتعاد عن الظلم.

وبدأ الفلسطينيون بالتدفق إلى المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، مصطحبين معهم سجادات الصلاة ومرتدين الكمامات الطبية.

كما وضع حراس المسجد معقمات وكمامات عند مداخله، كما حافظ المصلون على مسافة فيما بينهم أثناء الصلاة.

وقبيل الصلاة، حث الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، عبر مكبرات الصوت المصلين على ارتداء الكمامات الطبية، والتزام التباعد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ونهاية مارس/ آذار الماضي، علقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دخول المصلين إلى الأقصى، ضمن تدابير مكافحة جائحة "كورونا"، قبل أن تعيد فتح المسجد في 31 أيار/مايو الماضي، ضمن إجراءات وقائية واحترازية.

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