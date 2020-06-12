الاحتلال يقمع مسيرات في رام الله والأغوار ويعتقل شابًا ببيت لحم

وانطلق المشاركون في مسيرة نعلين عقب صلاة اليوم الجمعة، من وسط القرية، باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة.



وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فيما أدت قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال إلى اشتعال النيران بالأراضي والحقول المجاورة وأشجار الصبار.



وفي الأغوار الوسطى، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت اتجاه مسيرة مناهضة لخطة الضم في قرية الزبيدات في الأغوار الفلسطينية الوسطى، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وفي سياق متصل، أفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان أن قوة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة الواقعة غرب بيت لحم، وتركزت في منطقتي واد أبو كبير وشعب العرب، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، واعتقلت الشاب محمد عفيف فنون.



وأضاف زيدان أن قوات الاحتلال دهمت موقعا فيه جرافات وشاحنات للمواطن أحمد عبد الحافظ سواد، بحجة انه يقوم بأعمال حفر وتجريف في منطقة "تخضع للأمن الإسرائيلي"، في محاولة لتخويفه وتحذيره بعدم الإقدام مرة أخرى على دخول المنطقة.



وشهدت مناطق عدة بالضفة الغربية اليوم الجمعة، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال قمعه لمسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة للضم، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المطاطي، بينهم ثلاثة صحفيين، والعشرات بالاختناق.



رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله والرافضة للجدار وخطة الضم، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين، كما وقمعت مسيرة في الأغوار الوسطى، واعتقلت شابًا بعد اقتحام بلدة نحالين غرب بيت لحم.