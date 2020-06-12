إيهود أولمرت يكشف تفاصيل محاولة فاشلة لاغتيال حسن نصر الله





وأضاف: "ربما تواجد سليماني في لبنان حينها، وكان في مواقع قصفناها أو شارك في اجتماعات مع نصر الله وعماد مغنية خلال الحرب وهرب معهم عند استهدافنا لهم".



وقال أولمرت أن "سليماني كان يعرف الكثير من الأمور"، وأضاف:"أؤكد أننا لم نحاول استهدافه".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن إسرائيل حاولت في العام 2006، إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان أن تغتال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لكنه نجا.وأوضح أولمرت إلى أنه تم استهداف نصرالله في حرب تموز يوليو 2006، لكنه استطاع التملص، قائلاً: "دمرنا الضاحية الجنوبية لبيروت تدميرا كاملا وكانت رسالة واضحة لـ"حزب الله"، وفق (روسيا اليوم).وكشف أولمرت أن قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة في بغداد، قاسم سليماني، "لم يكن ضمن لائحة الأهداف في حرب لبنان الثانية".