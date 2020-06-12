قيادي بالجهاد يوجه رسالة للسفير الإماراتي بواشنطن ويطالبه بوقف "استجداء التطبيع"

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، رسالة إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، مطالباً إياه بوقف استجداء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المدلل، لقناة (الميادين)، إن "الإمارات كانت بوابة إسرائيل للعالم العربي والعالم له، واعتبرت حزب الله منظمة ارهابية وشجبت مواقف حماس"، معتبراً أن رسالة السفير الإماراتي لإسرائيل عبر مقال له في صحيفة إسرائيلية تؤكد مدى الانتكاسة والخضوع والمهانة التى وصلت إليها بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها حكومة الامارات باستجداء استمرار التطبيع.



وأضاف المدلل: "العتيبة يعتبر ان ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى من قتل وتهويد وتشريد واعتقالات وحصار وضم للأراضى ما هى إلا استفزازات تضر بالتطبيع ونسج العلاقات مع الدول العربية وهى رسالة عتاب منه للحكومة الإسرائيلية وهم الذين اتخذوا قرارا باعتبار حزب الله منظمة ارهابية ويطاردون حماس وحركات المقاومة".



وتابع: "لا ننسى أن القائد الفلسطينى محمود المبحوح قتله الموساد فى إمارة دبى وبدون خجل يتحدث العتيبة عن الحضور الصهيونى الواسع على أرض دولة الامارات ومشاركة الجيشين الاماراتى والصهيونى فى نشاطهما مما يؤكد ان العدو الصهيونى له باع كبير فى الصراعات التى دمرت مقدرات وثروات وسفك الدماء فى اليمن وسوريا والعراق وليبيا والعمل على تجزئة هذه الدول من اجل مصلحة العدو الصهيونى".



وأكمل: "العتيبي يطالب اسرائيل بالا تقدم على الضم يفتخر بحضوره فى البيت الابيض لحظات اعلان صفقة القرن وهذا يُعتبر مناقضا لرفضه جريمة الضم لان صفقة القرن تحدثت عن دولة اسرائيل اليهودية التى تضم يهودا والسامرة أى الضفة الغربية"، حسب قوله.





واستكمل: "لذا نؤكد رفضنا لهذا الموقف الضعيف من دولة عربية ونؤكد بأن هؤلاء لا يمثلون الشعوب العربية التى قدمت التضحيات من اجل فلسطين قضية العرب المركزية ونطالب شعوبنا بلفظ هذه الانظمة والوقوف فى وجه هذه الانظمة التى تريد تكريس الاحتلال الصهيونى على ارض فلسطين".



رام الله - دنيا الوطن