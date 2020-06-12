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الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد

الأوقاف بغزة تُصدر قراراً جديداً بشأن المساجد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، عن استئناف حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدورات القرآنية والعلمية في كافة مساجد قطاع غزة للذكور والإناث، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 13 / 6 / 2020م، وفق مجموعة من الضوابط الوقائية وإجراءات السلامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، والأطراف ذات العلاقة، تم الاتفاق على استئناف حلقات التحفيظ والدورات القرآنية والعلمية في المساجد".

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة، المتمثلة في المحافظة على التباعد بين الطلبة مسافة مترين على الأقل، وأن يُحضر كل طالبٍ مصحفه وسجادته من بيته، ولا يستخدمها غيره.

وتابعت: "يُعفى الطلبة المرضى وضعاف المناعة من الحضور للتحفيظ، ويتم إيقاف جميع النشاطات التي تضم عددًا كبيرًا كالرحلات والاحتفالات".

وأكدت الوزارة على ضرورة جلوس الطلبة في مكان ذا تهوية جيدة، مع تقليل مدة تواجدهم في الحلقة قدر الاستطاعة، ويُمنع التحفيظ في الغرف المغلقة، منوهةً إلى أن المشروبات تُوزع في كاسات ورقية، والطعام يُوزع مغلفًا، ويلتزم من يقوم على الضيافة بلبس كفات وكمامة.

وطالبت العاملين في مجال التحفيظ والدورات القرآنية والعلمية سواء المحفظين والمحفظات ومدرسي الدورات والمشرفين بتولي عملية ضبط الطلبة وفق إجراءات السلامة، والالتزام بها بشكل كامل.

ودعت الأوقاف كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تحفيظ القرآن الكريم إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تم التنصيص عليها، لضمان سلامة أبنائنا بإذن الله تعالى.

ودعت الطلبة إلى العودة إلى مراكز التحفيظ والانتظام فيها وفق التعليمات والضوابط المعلن عنها، كما طالبت أولياء الأمور بتوجيه أبنائهم إلى حلقات التحفيظ وإلزامهم بالإجراءات الوقائية.


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