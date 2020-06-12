الصحة العالمية تُحدد ثلاث بؤر لتفشي فيروس (كورونا) في أفريقيا

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا، مشيرة إلى 3 دول تعد بؤرا لتفشي الفيروس في القارة السمراء.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، قولها في بيان صحافي: "أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حالياً في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي".



وأوضحت مويتي أن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75 في المئة من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب أفريقيا وحدها ربع الإصابات، مشيرة إلى "أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة". وأضافت، أن "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا يزال يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".



ويخشى خبراء الصحة من اتساع الإصابات والوفيات مع تخفيف الدول إجراءات الحجر المفروضة منذ مارس /آذار، وهو ما يؤكده ريتشارد ميهيغو، نائب مدير مكافحة تفشي "كوفيد – 19" في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الذي يرى إن "دولاً عدة في القارة الأفريقية ما زالت تشهد منحى تصاعدياً للوباء في شهره الثالث، وتسجل ارتفاعاً في الإصابات".



وأوضح المسؤول الأممي أن "دولاً في جنوب القارة الأفريقية، وشمالها تسجل أعلى عدد إصابات. كما تأثرت دول غرب أفريقيا بشكل كبير من الوباء، وخاصة نيجيريا، وغانا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو. في حين تبقى دول شرق أفريقيا ووسط أفريقيا أقل تأثراً، رغم تسجيل الغابون، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية حالات متزايدة".