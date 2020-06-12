شاهد: وزارة المالية تُصدر تصريحاً بشأن الإيرادات والعجز المالي عن الشهر الماضي

نشرت وزارة المالية الفلسطينية، توضحياً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يظهر الوضع المالي للحكومة الفلسطينية من حيث الإيرادات والعجز المالي.





وقالت الوزارة، إن الإيرادات عن شهر أيار/مايو الماضي بلغت 237 مليون شيكل، المحلية منها 137 مليون شيكل، والدعم الخارجي 100 مليون شيكل، أما أموال المقاصة فكانت صفر شيكل.





وأوضحت الوزارة، أن هذه الأرقام تظهر عجزاً مالياً بقيمة 863 مليون شيكل في الشهر الماضي.











رام الله - دنيا الوطن