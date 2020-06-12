دولي

الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤوليها

الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤوليها
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
عبر المحكمة الجنائية الدولية، عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين، مؤكدة أن التهديدات لن تردعها عن القيام بمهامها.

وأعرب رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو-غون كوون، رفضه الإجراءات المتخذة من الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة (سبوتنك).

وقال إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن إجراءات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة. آسف بشدة لهذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين وموظفين من المحكمة وعائلاتهم".

وأضاف: "سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع المقبل لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة، وأدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التشديد مجددًا على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً، لا تردعنا في ذلك أي تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم".

وكان ترامب سمح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين شاركوا في النزاع في أفغانستان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "أقرر بموجب هذا أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي موظف من موظفي الولايات المتحدة أو القبض عليه أو احتجازه أو ملاحقته قضائيا بدون موافقة الولايات المتحدة أو موظفي البلدان الحليفة للولايات المتحدة، التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي أو خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

يذكر أن الإدارة الأمريكية هددت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، وقالت إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية تُحدد ثلاث بؤر لتفشي فيروس (كورونا) في أفريقيا

الصحة العالمية تُحدد ثلاث بؤر لتفشي فيروس (كورونا) في أفريقيا

ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

فنلندا تُدين خطة الضم الإسرائيلية

فنلندا تُدين خطة الضم الإسرائيلية

الأورومتوسطي: أمر ترامب التنفيذي ضد المحكمة الجنائية عرقلة لمسار العدالة الدولية

الأورومتوسطي: أمر ترامب التنفيذي ضد المحكمة الجنائية عرقلة لمسار العدالة الدولية

إصابات (كورونا) حول العالم تتخطى 7.5 ملايين

إصابات (كورونا) حول العالم تتخطى 7.5 ملايين

إسرائيل تدرس فرض قيود مشددة إذا استمر تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس فرض قيود مشددة إذا استمر تفشي فيروس (كورونا)

مواصلاً الهجوم عليها.. نتنياهو يُعلّق على قرار ترامب فرض عقوبات على &#34;الجنائية&#34;

مواصلاً الهجوم عليها.. نتنياهو يُعلّق على قرار ترامب فرض عقوبات على "الجنائية"

ساحل العاج: مقتل عشرة جنود على الأقل بهجوم قرب حدود بوركينا فاسو

ساحل العاج: مقتل عشرة جنود على الأقل بهجوم قرب حدود بوركينا فاسو

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: هنالك حاجة مُلحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بمسيرة الزبيدات الرافضة لمشروع الضم

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بمسيرة الزبيدات الرافضة لمشروع الضم

إصابة صحفيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة صحفيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الديمقراطية: قرار ترامب بشأن الجناية الدولية تشجيع للدول المارقة على العدوان

الديمقراطية: قرار ترامب بشأن الجناية الدولية تشجيع للدول المارقة على العدوان

جيش الاحتلال يغلق الحواجز المؤدية للأغوار

جيش الاحتلال يغلق الحواجز المؤدية للأغوار

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل

منوعات

الموت يفجع عاصي الحلاني: &#34;رح تترك فراغ كبير&#34; (صورة)

الموت يفجع عاصي الحلاني: "رح تترك فراغ كبير" (صورة)

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في &#34;استديو الفن&#34; قبل 28 عاماً

تذكروا كيف كان وائل كفوري خلال مشاركته في "استديو الفن" قبل 28 عاماً

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

شقيق شيرين يلمّح: هؤلاء وراء شائعة خلافها وحسام حبيب

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على &#34;تيك توك&#34;

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على "تيك توك"

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

عربي

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

&#34;احتجاجات الليرة&#34; تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

"احتجاجات الليرة" تشعل ليل لبنان.. والحكومة تعقد جلسة طارئة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية